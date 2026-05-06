По окончании сезона «Барселона» готова отпустить нескольких ведущих футболистов и вырученные средства реинвестировать в усиление состава.

По данным ESPN, речь идёт о таких игроках, как Ферран Торрес, Жюль Кунде и Рафинья. На новых приобретениях настаивает главный тренер Ханс‑Дитер Флик, который считает, что с этим составом выиграть Лигу чемпионов невозможно.

Приоритетными целями для усиления состава являются позиции центрального защитника и нападающего; также рассматривается возможность покупки вингера. За перечисленных футболистов каталонцы намерены получить около €100 млн.

Уже известно, что Марк Касадо и Ансу Фати, который в данный момент выступает за «Монако» на правах аренды, покинут клуб.