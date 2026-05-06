Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от победы над «Атлетико»(1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«Горжусь и радуюсь за всех. Ждать выхода в финал пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

"Атлетико" — очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелось.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», — цитирует Артету Marca.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».