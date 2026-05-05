Экс-футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Неделю назад в Париже французский клуб победил со счетом 5:4. По мнению Мюллера, ответная встреча будет другой.

«Какое зрелище! То, что обе команды продемонстрировали в Париже, — настоящая реклама нашего вида спорта. Здесь были скорость, мастерство и интенсивность высочайшего уровня — как в атаке, так и в обороне. Несмотря на девять забитых голов, я, в частности, отметил множество выдающихся индивидуальных действий в защите. В целом: редко удаётся увидеть настолько открытый обмен ударами, проведённый на таком уровне качества.

Моё мнение: ответный матч будет другим. Начиная с 60‑й минуты обе команды станут думать о результате — и именно тогда начнутся тактические перестроения. Та команда, которая будет вести в счёте, предпочтёт немного опуститься назад, а соперник — взять игру под контроль. Эта динамика и определит ход ответного матча.

Счёт 4:5 — это не катастрофа. Конечно, бывают более комфортные ситуации. Но у Парижа преимущество всего в один гол, а ответный матч пройдёт дома. На самом деле игра "Баварии" в Париже понравилась мне даже больше, чем их матчи в Мадриде. Эта последовательность в собственной игре и такой уровень уверенности — они имеют значение, потому что психологически сначала нужно пережить ситуацию, когда ты проигрываешь 2:5.

"Бавария" продолжала играть в свой футбол. Никакого безрассудного, хаотичного натиска — лишь уверенное стремление отыграться. Если "Бавария" проведёт следующие 90 минут так же, как в Париже, она выиграет этот матч с разницей в один или два гола. Давайте сделаем это!» — цитирует Мюллера Bayern&Germany в соцсети Х.

В другом полуфинале во вторник, 5 апреля, сыграют лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». В первой встрече, которая прошла в испанской столице, была зафиксирована ничья 1:1.