Экс-футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».  Игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Томас Мюллер globallookpress.com

Неделю назад в Париже французский клуб победил со счетом 5:4.  По мнению Мюллера, ответная встреча будет другой.

«Какое зрелище!  То, что обе команды продемонстрировали в Париже, — настоящая реклама нашего вида спорта.  Здесь были скорость, мастерство и интенсивность высочайшего уровня — как в атаке, так и в обороне.  Несмотря на девять забитых голов, я, в частности, отметил множество выдающихся индивидуальных действий в защите.  В целом: редко удаётся увидеть настолько открытый обмен ударами, проведённый на таком уровне качества.

Моё мнение: ответный матч будет другим.  Начиная с 60‑й минуты обе команды станут думать о результате — и именно тогда начнутся тактические перестроения.  Та команда, которая будет вести в счёте, предпочтёт немного опуститься назад, а соперник — взять игру под контроль.  Эта динамика и определит ход ответного матча.

Счёт 4:5 — это не катастрофа.  Конечно, бывают более комфортные ситуации.  Но у Парижа преимущество всего в один гол, а ответный матч пройдёт дома.  На самом деле игра "Баварии" в Париже понравилась мне даже больше, чем их матчи в Мадриде.  Эта последовательность в собственной игре и такой уровень уверенности — они имеют значение, потому что психологически сначала нужно пережить ситуацию, когда ты проигрываешь 2:5.

"Бавария" продолжала играть в свой футбол.  Никакого безрассудного, хаотичного натиска — лишь уверенное стремление отыграться.  Если "Бавария" проведёт следующие 90 минут так же, как в Париже, она выиграет этот матч с разницей в один или два гола.  Давайте сделаем это!» — цитирует Мюллера Bayern&Germany в соцсети Х.

В другом полуфинале во вторник, 5 апреля, сыграют лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».  В первой встрече, которая прошла в испанской столице, была зафиксирована ничья 1:1.