Стали известны сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди после серьёзной травмы.

Ферлан Менди globallookpress.com

По информации COPE, 30-летний француз получил повреждение сухожилия прямой мышцы правой ноги в матче чемпионата Испании против «Эспаньола». Футболисту потребуется хирургическое вмешательство, после которого его восстановление займёт примерно пять месяцев.

Отмечается, что подобная травма уже случалась у игрока ранее — в прошлом году он пропустил около семи месяцев из-за аналогичного повреждения.

В текущем сезоне Менди провёл за «Реал» пять матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. За мадридский клуб он выступает с 2019 года.