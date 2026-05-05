Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может пойти на жёсткие меры в отношении клуба уже этим летом.

Как сообщает инсайдер Франсуа Галлардо, нападающий ощущает напряжение внутри команды и считает, что часть партнёров, в том числе Винисиус Жуниор, повели себя по отношению к нему некорректно. В связи с этим окружение игрока готовит серьёзное требование для руководства «сливочных».

По имеющейся информации, Мбаппе намерен поставить президенту клуба Флорентино Пересу ультиматум: либо «Реал» расстаётся с Винисиусом, либо сам француз покинет команду.

Напомним, Мбаппе выступает за мадридский клуб с 2024 года. В текущем сезоне испанской лиги 27-летний нападающий провёл 28 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.