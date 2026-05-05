Президент «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе наставника миланской команды Кристиана Киву.

«Это прославленный клуб, привыкший побеждать, поэтому важно, что мы выиграли титул трижды за пять лет с тремя разными тренерами. Это означает, что мы создали победную спортивную модель.

Индзаги принял решение попробовать что-то другое, поэтому мы спросили себя, какую кандидатуру предложить. Мы оценили Киву как человека, который идеально подходит под этот профиль. Тренер — ключевая фигура, и при всем уважении к Фабрегасу Киву является идеальным кандидатом, потому что он знает, что значит играть и побеждать с "Интером". У него уже был опыт работы в Серии А, он спас "Парму" от вылета, поэтому мы выбрали его. Правда, у него было не так много тренерского опыта, но мы хотели проявить смелость в этом выборе. Теперь он тренер-победитель, который может остаться в "Интере" на долгие годы», — цитирует Маротту Radio Sportiva.

«Интер» ранее победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии-2025/26.