Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высоко оценил игру хавбека «Баварии» Майкла Олисе в текущем сезоне.

Эксперт отметил, что француз демонстрирует выдающийся уровень, особенно в ключевых матчах — в том числе против «Реала» и «ПСЖ». По мнению Лизаразю, Олисе вполне может претендовать на «Золотой мяч» по итогам года.

Лизаразю также подчеркнул, что важную роль сыграют выступления игрока за сборную Франции на ЧМ-2026.

«Важно не только то, как он играет в Лиге чемпионов, но и его выступления за сборную. На данный момент Олисе — мой любимый футболист», — заявил Лизаразю Goal.com.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Олисе провёл 30 матчей за «Баварию», забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

6 мая «Бавария» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча начнется в 22:00 мск. В первой игре в Париже мюнхенский клуб уступил со счетом 4:5.