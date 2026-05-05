Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы, а также поделился мыслями перед решающими матчами в РПЛ и в Кубке России.

Артем Дзюба — нападающий «Акрона» globallookpress.com

«Каково было играть против Артема Дзюбы на поле? Дзюба — отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.

Реально ли "Краснодару" выиграть два трофея? У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу», — сказал Кордоба «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» сыграет против московского «Динамо» в финале Кубка России Пути РПЛ 7-го мая в 20:30 мск. Уже 11-го мая «быки» снова встретятся с «бело-голубыми» в матче 29-го тура чемпионата России.