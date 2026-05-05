Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт надеется на то, что Майкл Каррик сохранит пост главного тренера «манкунианцев».

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

«Очень хочу, чтобы после игры с "Ливерпулем" руководство "Манчестер Юнайтед" провело переговоры с Кэрриком, потому что клубу ещё нужно подписать семерых футболистов.

Команда замечательно провела последние три месяца, но до реальной борьбы за трофеи им ещё далеко. Семь новых игроков нужны для увеличения глубины состава в целом, а не только для регулярного выхода в стартовом составе», — сказал Батт в подкасте в подкасте The Good, The Bad & The Football.

После 35-и туров в английской Премьер-лиге «манкунианцы» занимают 3-е место в таблице с 64 очками в активе.