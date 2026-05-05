Туринский «Ювентус» определил основную трансферную цель на предстоящее лето — клуб намерен подписать вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера. Об этом сообщает Sky Sports.

Алисон Бекер globallookpress.com

По данным источника, руководство бьянконери готово направить значительные финансовые ресурсы на то, чтобы заполучить бразильского голкипера уже в ближайшее межсезонье.

Сейчас Алисон подходит к последнему году своего контракта с английским клубом, хотя в марте «Ливерпуль» воспользовался опцией продления соглашения ещё на один сезон.

Голкипер, который на протяжении почти восьми лет был основным выбором команды, пропустил пять последних матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Тем не менее ожидается, что он восстановится до завершения текущего сезона.

В «Ливерпуле» внимательно следят за развитием ситуации и уже рассматривают варианты усиления вратарской позиции на случай возможного ухода 33-летнего бразильца.