Туринский «Ювентус» определил основную трансферную цель на предстоящее лето — клуб намерен подписать вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, руководство бьянконери готово направить значительные финансовые ресурсы на то, чтобы заполучить бразильского голкипера уже в ближайшее межсезонье.
Сейчас Алисон подходит к последнему году своего контракта с английским клубом, хотя в марте «Ливерпуль» воспользовался опцией продления соглашения ещё на один сезон.
Голкипер, который на протяжении почти восьми лет был основным выбором команды, пропустил пять последних матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Тем не менее ожидается, что он восстановится до завершения текущего сезона.
В «Ливерпуле» внимательно следят за развитием ситуации и уже рассматривают варианты усиления вратарской позиции на случай возможного ухода 33-летнего бразильца.