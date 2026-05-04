Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

Напомним, что в 1-м матче команды сыграли вничью — 1:1.

«Думаю, все всегда стремятся к титулу. Но на самом деле футболисты и тренеры просто хотят, чтобы игра началась. И у того, кто играет лучше, будет больше шансов, и все хотят максимально использовать свои сильные стороны.

Мы постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием того, чего требует игра, чтобы игроки показали максимальный уровень. Мы убеждены и уверены в том, чего хотим. Но не всё будет зависеть от нас.

У нас уже есть чёткое представление о том, чего мы хотим добиться. Мы надеемся наилучшим образом донести это до команды и показать хорошую игру», — приводит слова Симеоне AS.

Ответная игра между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится завтра, 5-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.