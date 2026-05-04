В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» победила «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал 37-летний чилийский форвард Алексис Санчес.
Результат матча
СевильяСевилья1:0Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Алексис Санчес 50'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо, Люсьен Агум, Неманья Гудель (Батиста Менди 82'), Чидера Эджук (Oso 90'), Рубен Варгас (Хуанлу Санчес 75'), Исаак Ромеро (Алексис Санчес 46'), Ниль Мопе (Пеке 90')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру, Карлос Солер, Микель Оярсабаль, Пабло Марин (Такэфуса Кубо 58'), Беньят Туррьентес (Янхель Эррера 71'), Йон Горротксатеги (Орри Оускарссон 46'), Серхио Гомес, Андер Барренечеа (Лука Сучич 83')
Жёлтые карточки: Алексис Санчес 76', Хосе Анхель Кармона 89' — Хон Арамбуру 28'
Победа позволила «Севилье» набрать 37 очков и уйти из зоны вылета, переместившись на 17-е место, «Реал Сосьедад» с 43 баллами — девятый.