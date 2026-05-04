Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о составе своей команды в преддверии финального матча Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо».

«Нам не хватает одного‑двух футболистов. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришёл поздно, ему ещё нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре. Мы немного были не готовы к травме Са.

Мы смогли справиться с заменой Дугласа. Просто мы должны понимать, что практически всегда была одна игра в неделю, а сейчас Кубок страны. Играем через два дня на третий, через три на четвёртый, это требует больших сил.

На матч Кубка России с "Динамо" нужно выпускать сильнейший состав, сделаем всё, что в наших силах, чтобы пройти дальше», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и московским «Динамо» в рамках финала Кубка России Пути РПЛ состоится 7-го мая в 20:30 мск.

После 28-и туров в российской Премьер-лиге «быки» занимает 1-е место в таблице с 63 очками в активе.