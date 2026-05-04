Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о возможном невызове Неймара в сборную Бразилии на чемпионат мира.

«Неймар никому ничего доказывать не обязан. Если он будет в оптимальной форме, то вообще никаких споров [на тему его участия в мировом первенстве] не должно быть. Неймар должен сыграть там, он звезда сборной Бразилии», — приводит слова Каземиро ESPN.

Напомним, что Неймар в настоящий момент выступает за «Сантос» и в текущем сезоне забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

На мировом первенстве бразильцы попали в одну группу с Марокко, Гаити и Шотландией.