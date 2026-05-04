Бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о возможном усилении линии атаки мерсисайдского клуба и предложил обратить внимание на Роберта Левандовского.

По словам Крауча, польский нападающий «Барселоны» по-прежнему остаётся игроком высокого уровня и мог бы принести «Ливерпулю» пользу даже в своём возрасте. Он отметил, что опыт Левандовского и его стабильная результативность делают его интересным вариантом для топ-клуба.

«Да, Роберт уже не молод, но он всё ещё способен показывать хорошие результаты. К тому же, у "Ливерпуля" на долгий срок выбыл Экитике, не в форме Исак, уходит Салах. Ситуация в нападении сложная», — цитирует Крауча Four Four Two.

Напомним, что контракт Левандовского подходит к завершению, и после окончания сезона поляк может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет также туринский «Ювентус».