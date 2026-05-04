Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался по поводу работы наставника московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо. Специалист возглавил красно-белых в январе.

«Когда не находишься в команде, тяжело судить. По словам ребят и визуальным впечатлениям, все находятся в приподнятом настроении, довольны. Играют сильнейшие. Ребята — молодцы! Думаю, они сейчас показывают лучший футбол. Нет каких-то спадов. Играют в свой футбол постоянно», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Напомним, в 28-м туре РПЛ «Спартак» уступил в гостях «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Чернов выступает за самарский клуб на правах аренды. Права на футболиста принадлежат красно-белым.