Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался по поводу работы наставника московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.  Специалист возглавил красно-белых в январе.

globallookpress.com

«Когда не находишься в команде, тяжело судить.  По словам ребят и визуальным впечатлениям, все находятся в приподнятом настроении, довольны.  Играют сильнейшие.  Ребята — молодцы!  Думаю, они сейчас показывают лучший футбол.  Нет каких-то спадов.  Играют в свой футбол постоянно», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Напомним, в 28-м туре РПЛ «Спартак» уступил в гостях «Крыльям Советов» со счетом 1:2.  Чернов выступает за самарский клуб на правах аренды.  Права на футболиста принадлежат красно-белым.