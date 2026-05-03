Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Команда не была готова к упрощению игры со стороны соперника? Нет, мы были готовы. Конечно, изначально я не думал, что "Краснодар" сразу будет настолько упрощать игру. Но они видели и понимали, что делают, и в основном рассчитывали на подбор, на второй мяч, чтобы набежать вторым, скажем так, темпом. Потому что мы, по сути, справлялись с этими длинными передачами. Я не помню ни одного заброса за спину, кроме одного в самом начале тайма. Насколько помню, был момент, где мяч перелетел линию защиты. А в целом считаю, что не было ничего такого сложного», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» с 27 очками занимает двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ.