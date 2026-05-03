Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев отреагировал на серию калининградцев без побед из шести игр.

«Шесть игр "Балтики" без побед не добавляет оптимизма. Причём три недели назад провели хорошую игру с "Краснодаром", который идёт на первом месте. Что произошло, всегда надо разбираться изнутри, но могу это объяснить тем, что лазарет команды полон основного состава. С "Рубином" в атаке играл Оффор, к сожалению, это не замена Хилю.

Игра у команды поменялась — стало меньше подборов, ударов по воротам. Два удара в створ с "Рубином" — очень мало, минимальное количество голевых моментов. Острых атакующих действий в последней трети не хватает», — цитирует Низовцева «Чемпионат».

Напомним, что «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.