Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев отреагировал на серию калининградцев без побед из шести игр.

«Шесть игр "Балтики" без побед не добавляет оптимизма.  Причём три недели назад провели хорошую игру с "Краснодаром", который идёт на первом месте.  Что произошло, всегда надо разбираться изнутри, но могу это объяснить тем, что лазарет команды полон основного состава.  С "Рубином" в атаке играл Оффор, к сожалению, это не замена Хилю.

Игра у команды поменялась — стало меньше подборов, ударов по воротам.  Два удара в створ с "Рубином" — очень мало, минимальное количество голевых моментов.  Острых атакующих действий в последней трети не хватает», — цитирует Низовцева «Чемпионат».

Напомним, что «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.