Завершились два матча 32-го тура Первой Лиги.

ФК «Факел»
ФК «Факел» globallookpress.com

«Факел» на своем поле обыграл «Енисей» со счетом 2:0.

Первый гол забил Дарко Тодорович на 74-й минуте.  Воронежцы остались спустя пять минут в меньшинстве после удаления Николая Гиоргобиани на 85-й минуте.  В компенсированное время Бельяди Пуси установил окончательный счет.

Воронежский клуб вернул первое место в Первой лиге, набрав 64 очка.  «Енисей» (46) — седьмой.

В параллельном матче «Торпедо» переиграл в гостях «Чайку» — 2:0.

Руслан Апеков открыл счет на 23-й минуте.  Гол Даниила Уткина на 90+2-й минуте упрочил преимущество гостей.

«Торпедо» поднялось на 10-е место, набрав 42 очка.  «Чайка» (22) — семнадцатая.