Завершились два матча 32-го тура Первой Лиги.
«Факел» на своем поле обыграл «Енисей» со счетом 2:0.
Первый гол забил Дарко Тодорович на 74-й минуте. Воронежцы остались спустя пять минут в меньшинстве после удаления Николая Гиоргобиани на 85-й минуте. В компенсированное время Бельяди Пуси установил окончательный счет.
Воронежский клуб вернул первое место в Первой лиге, набрав 64 очка. «Енисей» (46) — седьмой.
В параллельном матче «Торпедо» переиграл в гостях «Чайку» — 2:0.
Руслан Апеков открыл счет на 23-й минуте. Гол Даниила Уткина на 90+2-й минуте упрочил преимущество гостей.
«Торпедо» поднялось на 10-е место, набрав 42 очка. «Чайка» (22) — семнадцатая.