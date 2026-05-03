В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах победила «Эльче» со счетом 3:1.

В составе победителей точными ударами отметились Уго Альварес, Яго Аспас и Борха Иглесиас. За гостей же гол престижа на счету Андре Силвы с пенальти.

Результат матча Сельта Виго 3:1 Эльче Эльче 1:0 Уго Альварес 14' 2:0 Яго Аспас 30' 2:1 Андре Силва 82' пен. 3:1 Борха Иглесиас 85' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Альваро Нуньес ( Оскар Мингуэза 78' ), Хави Руэда ( Ману Фернандес 46' ), Серхио Каррейра, Йоэль Лаго, Илаш Мориба, Уго Альварес ( Уиллот Сведберг 71' ), Яго Аспас ( Юнас Эль-Абделлауи 63' ), Ферран Жуджла ( Борха Иглесиас 71' ), Fer Lopez Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Адрия Педроса ( Эктор Форт 69' ), Педро Бигас, Давид Аффенгрубер ( Мартим Нету 59' ), Джон Дональд, Марк Агуадо ( Лукас Сепеда 77' ), Алейкс Фебас, Гонсало Вильяр ( Виктор Чуст 59' ), Андре Силва, Тете Моренте ( Хосан 69' ) Жёлтые карточки: Хави Руэда 41', Йоэль Лаго 83' — Гонсало Вильяр 28'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 1 Удары мимо 6 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 12 Фолы 14

«Сельта» набрала 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Эльче» с 38 баллами — четырнадцатый.