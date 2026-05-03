В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах победила «Эльче» со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отметились Уго Альварес, Яго Аспас и Борха Иглесиас. За гостей же гол престижа на счету Андре Силвы с пенальти.
Результат матча
СельтаВиго3:1ЭльчеЭльче
1:0 Уго Альварес 14' 2:0 Яго Аспас 30' 2:1 Андре Силва 82' пен. 3:1 Борха Иглесиас 85'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Альваро Нуньес (Оскар Мингуэза 78'), Хави Руэда (Ману Фернандес 46'), Серхио Каррейра, Йоэль Лаго, Илаш Мориба, Уго Альварес (Уиллот Сведберг 71'), Яго Аспас (Юнас Эль-Абделлауи 63'), Ферран Жуджла (Борха Иглесиас 71'), Fer Lopez
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Адрия Педроса (Эктор Форт 69'), Педро Бигас, Давид Аффенгрубер (Мартим Нету 59'), Джон Дональд, Марк Агуадо (Лукас Сепеда 77'), Алейкс Фебас, Гонсало Вильяр (Виктор Чуст 59'), Андре Силва, Тете Моренте (Хосан 69')
Жёлтые карточки: Хави Руэда 41', Йоэль Лаго 83' — Гонсало Вильяр 28'
«Сельта» набрала 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Эльче» с 38 баллами — четырнадцатый.