«Борнмут» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 в матче 35-го тура АПЛ.
На десятой минуте матча «Борнмут» открыл счет благодаря автоголу Джефферсона Лермы. На 32-й минуте Эли Жуниор Крупи удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Райан довел счет до разгромного на 77-й минуте, забив третий мяч.
1:0 Eli Junior Kroupi 32' пен. 2:0 Rayan 77'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Тайлер Адамс (Дэвид Брукс 70'), Маркус Таверньер (Амин Адли 86'), Эванилсон (Энес Унал 80'), Rayan (Ben Gannon Doak 86'), Eli Junior Kroupi (Райан Кристи 70')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Даниэль Муньос (Исмаила Сарр 46'), Шади Риад (Крис Ричардс 76'), Максанс Лакруа, Жейде Канво, Бреннан Джонсон, Джастин Девенни, Даити Камада (Адам Уортон 46'), Хефферсон Лерма, Ереми Пино (Тайрик Митчелл 46'), Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 65')
Жёлтые карточки: Жейде Канво 6' (Кристал Пэлас), Максанс Лакруа 38' (Кристал Пэлас)
«Борнмут», набравший 52 очка, продолжает серию без поражений в лиге, которая достигла уже 15 матчей. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 43 очками находится на 15-й строчке.