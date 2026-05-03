«Борнмут», набравший 52 очка, продолжает серию без поражений в лиге, которая достигла уже 15 матчей. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 43 очками находится на 15-й строчке.

На десятой минуте матча «Борнмут» открыл счет благодаря автоголу Джефферсона Лермы. На 32-й минуте Эли Жуниор Крупи удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Райан довел счет до разгромного на 77-й минуте, забив третий мяч.

«Борнмут» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 в матче 35-го тура АПЛ.

2.14

Прогнозы•Завтра 17:00 «Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставка «Синие» и «лесники» не выявят победителя в Лондоне?

Футбол•Сегодня 19:19 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 23:32 «Арсенал» наконец-то выиграл без нервов: Сака и Дьёкереш прибили «Фулхэм» за тайм

Футбол•Вчера 21:46 Недостижимый идеал. Почему весь футбол не может быть таким, как матч ПСЖ и «Баварии»?

Футбол•Вчера 21:26 «Арсенал» — «Фулхэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:06 Рейтинг абсурда: топ-10 самых бессмысленных аренд сезона

Футбол•01/05/2026 11:49 Финишная прямая: главные интриги в топ-лигах, битва за титул в АПЛ и возможный трофей Роналду

Футбол•30/04/2026 21:44 Чемоданное настроение. Пять замен Дугласу Сантосу для «Зенита»

Футбол•30/04/2026 18:24 Приключение итальянца в России: какой клуб РПЛ может возглавить Гаттузо?

Футбол•30/04/2026 17:55 Голландский «паспортгейт»: как проблема с гражданством потрясла Эредивизи

Выбор читателей

Футбол•26/04/2026 18:28 Карточный домик. «Локомотив» рискует лишиться прочного фундамента под ногами

Футбол•27/04/2026 12:47 Летний переполох: куда перейдут Салах, Левандовский, Родри и еще шесть топ-звёзд

Футбол•29/04/2026 02:29 После таких матчей влюбляются в футбол! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал в истории Лиги чемпионов

Футбол•27/04/2026 12:10 Трансферный дайджест. 21 — 27 апреля

Футбол•29/04/2026 12:20 Последний танец на «Метрополитано»: как Гризманн стал легендой «Атлетико» эпохи Симеоне

Самое интересное

Футбол•25/04/2026 16:13 Новый Иско из Белграда: всё, что нужно знать о главном вундеркинде «Црвены Звезды»

Игры•25/04/2026 17:49 FC 26: топ-10 нападающих для режима карьеры

Бои•24/04/2026 13:50 7 уровней бойцов UFC: от легендарных Силвы и Джонса до сбитого летчика Серроне

Бои•23/04/2026 11:53 Скорость Усика, молодость Итаумы, простой Фьюри: сила и слабость звездных тяжеловесов