«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 26-летнему крайнему защитнику «Спортинга» и сборной Уругвая Максимилиано Араухо. Внимание английских клубов привлекли его впечатляющие выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов, сообщает Caught Offside.

По данным источника, «Спортинг» планирует сохранить Араухо в своем составе еще как минимум на один сезон. Контракт игрока включает опцию досрочного расторжения за 80 миллионов евро, но, как отмечают португальские СМИ, клуб готов рассмотреть продажу защитника при получении предложений в диапазоне 40–50 миллионов.

В текущем сезоне Араухо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Его действующий контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2029 года.