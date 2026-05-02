По информации Fichajes, в мадридском «Реале» обсуждается возможная тренерская перестановка. Однако внутри команды уже появились разные взгляды на потенциальных кандидатов.

Сообщается, что один из лидеров клуба Винисиус Жуниор скептически отнесся к варианту назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера. Ранее немецкий специалист назывался среди основных претендентов на замену действующего наставника, наряду с Жозе Моуринью.

По данным источников, опасения бразильского форварда связаны со стилем работы Клоппа, который предполагает интенсивный прессинг, высокую ротацию состава и более равномерное распределение роли между игроками атакующей линии. Винисиус якобы опасается, что при таком подходе его влияние в команде может снизиться.

При этом подчеркивается, что у футболиста нет решающего голоса в кадровых решениях клуба, однако его мнение, как одного из ключевых игроков «Реала», может учитываться руководством при обсуждении будущего тренера.