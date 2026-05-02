Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем 1000-м матче на посту наставника.

Напомним, что такой для аргентинца стала игра против «Валенсии» (2:1).

«1000 матчей в качестве тренера! Благодарю всех, кто был рядом и помогал мне достичь этой отметки — игроков, коллег, руководителей, болельщиков — с момента, когда я начал тренерскую работу в 2006 году. Спасибо за все моменты, за все уроки и за возможность заниматься любимым делом. Продолжим в том же духе, пока есть силы!» — написал Симеоне на своей странице в социальной сети.

«Атлетико» набрал 63 очка и закрепился на четвертой строчке Ла Лиги, «Валенсия» с 39 баллами опустилась на 13-е место в турнирной таблице.