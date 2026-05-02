Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы команды завоевать бронзовые медали по итогам текущего сезона.
«Всё будет зависеть от результатов ЦСКА и "Балтики". ЦСКА еще может включиться в борьбу за бронзу, да и многое решит сегодняшний матч "Балтики". При определенном раскладе "Локомотив" может устроить и ничья в игре с "Балтикой", но не стоит забывать, что в борьбе остаётся и "Спартак". Сейчас каждый матч имеет большое значение: нужно набирать свои очки и стараться сохранить позицию. Даже стать лучшим среди московских клубов — это престижно», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».
«Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице.