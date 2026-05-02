Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче против ЦСКА (3:1).

«Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому? На протяжении многих лет в сложной ситуации старается выполнять свою работу.

Ненужный абсолютно пенальти в первом тайме, который сами себе привезли. Но в дальнейшем смогли забить и победить. Хороший соперник, матч удался. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Свою работу сделали.

Возможно, немного не хватало структурности. Где‑то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.