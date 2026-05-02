Полузащитник «Монако» Поль Погба рассказал, почему продолжает профессиональную карьеру, несмотря на сложный период и дисквалификацию в прошлом.

Поль Погба globallookpress.com

По словам футболиста, главным мотиватором для него остается поддержка болельщиков.

«Когда я вижу в соцсетях и на стадионах любовь, которую получаю от фанатов, я не могу остановиться — мне хочется продолжать играть и приносить людям радость», — сказал Погба в эфире программы на канале L1+.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о положительных допинг-пробах игрока. В феврале 2024-го он был дисквалифицирован на четыре года за употребление тестостерона, однако позднее срок отстранения сократили до 18 месяцев. Уже в марте 2025 года Погба получил право вернуться на поле, но его контракт с «Ювентусом» был расторгнут. Летом полузащитник подписал соглашение с «Монако».

В нынешнем сезоне хавбек провел за монегасков пять матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.