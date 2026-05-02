«Ньюкасл» одержал победу на своем поле над «Брайтоном» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.
Вильям Осула открыл счет на 12-й минуте, а на 24-й минуте Дэвид Берн удвоил преимущество хозяев. Джек Хиншелвуд на 61-й минуте сократил отставание, но в компенсированное время Харви Барнс вернул преимущество в два мяча и установил окончательный итог матча.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Уильям Осула 12' 2:0 Дэниел Бёрн 24' 2:1 Джек Хиншелвуд 61'
Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джозеф Уиллок (Льюис Холл 68'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 68'), Уильям Осула (Йоан Висса 68'), Жоэлинтон
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Оливье Боскальи, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома, Джек Хиншелвуд, Янкуба Минте, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу, Матс Виффер (Йоэл Велтман 18'), Дэнни Уэлбек
Жёлтые карточки: Дэниел Бёрн 53' — Йоэл Велтман 22', Каору Митома 39'
«Брайтон» опустился на седьмое место в АПЛ с 50 баллами, пропустив вперед «Брентфорд» (51). «Ньюкасл» же с 45 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице.