«Ньюкасл» одержал победу на своем поле над «Брайтоном» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.

Вильям Осула открыл счет на 12-й минуте, а на 24-й минуте Дэвид Берн удвоил преимущество хозяев. Джек Хиншелвуд на 61-й минуте сократил отставание, но в компенсированное время Харви Барнс вернул преимущество в два мяча и установил окончательный итог матча.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Уильям Осула 12' 2:0 Дэниел Бёрн 24' 2:1 Джек Хиншелвуд 61' Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джозеф Уиллок ( Льюис Холл 68' ), Джейкоб Мёрфи ( Харви Льюис Барнс 68' ), Уильям Осула ( Йоан Висса 68' ), Жоэлинтон Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Оливье Боскальи, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома, Джек Хиншелвуд, Янкуба Минте, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу, Матс Виффер ( Йоэл Велтман 18' ), Дэнни Уэлбек Жёлтые карточки: Дэниел Бёрн 53' — Йоэл Велтман 22', Каору Митома 39'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 4 Удары мимо 5 31 Владение мячом 69 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 0 9 Фолы 10

«Брайтон» опустился на седьмое место в АПЛ с 50 баллами, пропустив вперед «Брентфорд» (51). «Ньюкасл» же с 45 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице.