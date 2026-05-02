Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку может вновь оказаться в чемпионате Англии, сообщает TeamTalk.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По информации источника, 32-летний бельгийский форвард рассматривает вариант возвращения в АПЛ на фоне напряженных отношений с неаполитанским клубом. Отмечается, что представители игрока уже начали поиск потенциальных вариантов продолжения карьеры в Англии.

При этом сам Лукаку предпочел бы остаться в Италии. Его услуги предлагались миланским «Интеру» и «Милану», однако оба клуба не проявили интереса к трансферу нападающего. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Лукаку провел за «Наполи» пять матчей, в которых забил один гол.