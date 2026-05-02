Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о поражении армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«То вдохновение, которого ждали от Луиса Энрике, пришлось на эту игру. Плюс ЦСКА, наверное, в том, хотя не для их болельщиков, что они заставили футболистов "Зенита" проявлять те качества, за которые их приглашали и брали как суперзвезд.

"Зенит" провел очень хороший матч. И теперь "Краснодару" нельзя терять очки. Мне понравилось, как выглядели личности в командной игре "Зенита". Команда сыграла на своих лучших качествах на протяжении всего матча.

У ЦСКА были шансы? Были. В первом тайме они играли хорошо. Во втором тайме допустили ошибки, которые использовал "Зенит". И после этого все устаканилось», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Спартака» 6-го мая в финале Кубка России Пути регионов.