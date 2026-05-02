Капитан «Атлетико Минейро» Халк официально покинул клуб. Бразильская команда сообщила о расторжении контракта с игроком по взаимному согласию сторон.

В прощальном обращении форвард поблагодарил клуб и болельщиков, подчеркнув, что за годы в «Атлетико Минейро» он приобрел не только титулы, но и особую эмоциональную связь с командой.

«Из этого клуба я забираю не только трофеи. Со мной остается связь, которая изменила мою жизнь. Болельщики приняли меня как родного с первого дня, и я навсегда сохраню благодарность. Надеюсь, мы еще увидимся на стадионе, чтобы попрощаться достойно — с эмоциями и благодарностью», — говорится в заявлении игрока, опубликованном пресс-службой клуба.

По информации СМИ, следующим этапом карьеры Халка может стать переход во «Флуминенсе».

Бразильский форвард выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года.