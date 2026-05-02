«Айнтрахт» на своем поле потерепел поражение от «Гамбурга» в матче 32-го тура Бундеслиги — 2:1.
Чан Йылмаз Узун вывел хозяев вперед на 48-й минуте. Три минуты спустя Альберт Гронбек сравнял счет, а на 58-й минуте Фабиу Виейра.
В конце матча хозяева остались вдесятером после удаления Расмуса Кристенсена в компенсированное время.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт1:2ГамбургГамбург
1:0 Джан Узун 49' 1:1 Альберт Грёнбек 51' 1:2 Фабиу Виейра 59'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Орель Аменда, Робин Кох, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Расмус Кристенсен 61'), Хуго Ларссон (Younes Ebnoutalib 82'), Ансгар Кнауфф, Джан Узун, Эмиль Хойлунд (Фарес Шаиби 61'), Арно Калимуэндо, Жонатан Буркардт (Жан-Маттео Баойя 61')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Джордан Торунарига (Юссуф Поульсен 83'), Фабиу Виейра, Альберт Грёнбек (Лука Вушкович 78'), Альберт Самби Локонга (Даниэль Эльфадли 79'), Николай Ремберг, Николас Капальдо, Рансфорд Кёнигсдёрффер, Роберт Глатцель (Георгий Гочолеишвили 68'), Бейкери Джатта (Дэмион Даунс 68')
Жёлтые карточки: Эмиль Хойлунд 52', Расмус Кристенсен 71', Арно Калимуэндо 85', Джан Узун 88', Жан-Маттео Баойя 90+10' — Николас Капальдо 88'
Красная карточка: Расмус Кристенсен 90+12' (Айнтрахт Ф)
«Гамбург» поднялся на 12-е место в Бундеслиге, набрав 34 балла. «Айнтрахт» с 43 очками остался на седьмой строчке в турнирной таблице.