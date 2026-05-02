Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев подвел итоги матча 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).  Игроку красно-белых обидно, что команда уступила.

Игорь Дмитриев

«Очень обидно, что проиграли.  Считаю, не по игре.  У "Крыльев" не было особо моментов.  Последний гол, к сожалению, получился таким — два рикошета, и в итоге мяч оказался в воротах.  Это особенно обидно, потому что после нашего гола мы перехватили инициативу, начали активно атаковать, но забить не смогли.  В итоге пропустили обидный мяч.

Конечно, мы знали, что у них хорошие контратаки.  К сожалению, все так быстро получилось: там не успели, тут не успели — и получился гол», — сказал Дмитриев «Матч ТВ».

«Спартак» с 48 очками находится на четвертой строчке в таблице РПЛ.