«Байер» одержал победу над «Лейпцигом» (4:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Патрик Шик, отличившись на 25-й, 76-й и 89-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Нейтан Телла на 45-й минуте.
У «Лейпцига» единственный гол забил Кристоф Баумгартнер на 80-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен4:1РБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Патрик Шик 25' 2:0 Нейтан Телла 45' 3:0 Патрик Шик 76' 3:1 Кристоф Баумгартнер 80' 4:1 Патрик Шик 89'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия (Эсекиэль Фернандес 85'), Нейтан Телла (Эрнест Поку 77'), Ибрахим Маца (Малик Тилльман 85'), Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 90'), Montrell Culbreath (Артур 77')
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Макс Финкгрефе (Бенджамин Хенрихс 84'), Эль-Шадай Битшиабу (Браян Груда 46'), Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (Ассан Уэдраого 65'), Боте Баку, Антонио Нуса (Кастелло Люкеба 46'), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Малик Тилльман 86' — Макс Финкгрефе 14', Ксавер Шлагер 72'
После этого матча «Байер» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 58-ю очками в активе. «Лейпциг» — на 3-й строчке с 62 баллами.