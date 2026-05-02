«Байер» одержал победу над «Лейпцигом» (4:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Патрик Шик, отличившись на 25-й, 76-й и 89-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Нейтан Телла на 45-й минуте.

У «Лейпцига» единственный гол забил Кристоф Баумгартнер на 80-й минуте.

Результат матча

Байер Леверкузен 4:1 РБ Лейпциг Лейпциг

1:0 Патрик Шик 25' 2:0 Нейтан Телла 45' 3:0 Патрик Шик 76' 3:1 Кристоф Баумгартнер 80' 4:1 Патрик Шик 89'

Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия ( Эсекиэль Фернандес 85' ), Нейтан Телла ( Эрнест Поку 77' ), Ибрахим Маца ( Малик Тилльман 85' ), Патрик Шик ( Кристиан Мишель Кофане 90' ), Montrell Culbreath ( Артур 77' )

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Макс Финкгрефе ( Бенджамин Хенрихс 84' ), Эль-Шадай Битшиабу ( Браян Груда 46' ), Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд ( Ассан Уэдраого 65' ), Боте Баку, Антонио Нуса ( Кастелло Люкеба 46' ), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz

Жёлтые карточки: Малик Тилльман 86' — Макс Финкгрефе 14', Ксавер Шлагер 72'