Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итог матча против «Крыльев Советов» (1:2).

«Сложно было, мы знали, что "Крылья Советов" сильная команда, особенно в контратаках. Именно в них им удалось забить голы. Очень обидно и жалко. Сейчас нужно думать только о ЦСКА.

Отрезки неудачные, их хочется избегать. Остается пытаться дальше. Надо стараться, чтобы забивать. Хотелось порадовать болельщиков и себя, я каждый день тренируюсь. Надеюсь, против ЦСКА получится сыграть хорошо, а если получится забить, то будет вообще прекрасно», — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.