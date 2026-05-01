40-летний хавбек «Милана» Лука Модрич намерен продлить контракт с итальянским клубом ещё на один сезон.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорват согласен активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2026/27. Формально решение остаётся за клубом, однако руководство «Милана» не планирует использовать этот пункт без одобрения самого футболиста.

Ранее появились опасения, что недавняя травма может поставить точку в клубной карьере Модрича. Хавбек получил перелом скулы в матче Серии А против «Ювентуса» после столкновения с Мануэлем Локателли. Из-за повреждения хорват пропустит заключительные четыре тура чемпионата Италии.

Официально о новом соглашении стороны могут объявить уже после чемпионата мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Серии А Модрич провёл на поле 2788 минут.