Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на ничью в матче с «Динамо» (1:1).

«Бакаев? Игра на игру не приходится. У него были матчи достаточно хорошие, а прошлый матч в Самаре не очень удачный. Сегодня приняли решение, что начнет Пиняев. План был таков, что за счет скорости, индивидуальных действий на флангах сможем создавать численное преимущество.

У нас были моменты в атаке, в первом тайме у Воробьева был стопроцентный момент. К сожалению, пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили, хорошо играли.

Травмы Монтеса и Комличенко? По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что‑то с приводящей мышцей. У Николая дела похуже, с коленом что‑то. Предварительно прогнозы не очень хорошие», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.