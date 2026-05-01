Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продолжит работу в каталонском клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2028 года. Также в контракт планируется включить опцию автоматического продления ещё на один сезон.

Отмечается, что агент немецкого специалиста Пини Захави в ближайшие дни прибудет в Испанию, где проведёт финальные переговоры с руководством «Барселоны» для согласования юридических деталей сделки.

Флик возглавил каталонский клуб летом 2024 года, сменив на посту главного тренера Хави Эрнандеса.