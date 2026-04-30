Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».
Встреча, состоявшаяся в Эр-Рияде, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Авторами забитых мячей стали сам Роналду и Кингсли Коман.
После финального свистка 41-летний нападающий опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях.
«Вперёд! Мы — "Аль-Наср", — написал Роналду.
Благодаря этой победе клуб из Эр-Рияда продлил впечатляющую серию до 16 выигранных матчей подряд. Команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 79 очков.