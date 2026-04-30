Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала символическую недели в самом престижном евротурнире.
Напомним, что в первых полуфинальных матчах «ПСЖ» победил «Баварию»(5:4), а «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Марк Пубиль («Атлетико» Мадрид).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»).
Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).