Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о скором завершении карьеры футболиста.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Моя карьера была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я по-прежнему получаю удовольствие, все еще забиваю голы. Но важнее всего победа. Мы очень хотим выиграть чемпионат.

Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры. Это факт», — приводит слова Роналду Marca

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провёл 26 матчей за «Аль-Наср», забил 25 голов и сделал две результативные передачи.