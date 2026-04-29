Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне заявил о заинтересованности ведущих европейских клубов в нападающем Хулиане Альваресе.

«Я не обладаю информацией о личных контактах Хулиана Альвареса с "Арсеналом", но могу предположить, что такие клубы, как "Арсенал", "Пари Сен-Жермен" и "Барселона", заинтересованы в его услугах. Это неудивительно, ведь Хулиан Альварес — выдающийся игрок», — приводит слова Симеоне Sky Sports.

С момента перехода из «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро, Альварес забил 48 голов в 104 матчах за «Атлетико» Мадрид.