Хавбек «Баварии» Александр Павлович высказался после поражения от «ПСЖ» (4:5) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. Футболист сделал ассист.

«Конечно, поражение — это не здорово. Но то, как мы вернулись в игру, показывает, насколько мы сильны. Мы перегруппируемся перед следующим матчем. Нам нужно будет быть осторожнее и надежнее в обороне. У нас была похожая проблема в матче с "Реалом", и мы привыкли с ней справляться. Все может случиться довольно быстро, но это нормально для полуфинала Лиги чемпионов.

Компани сказал нам, что гордится тем, как мы вернулись в игру. Он гордился нашим менталитетом и сказал, что мы сыграли хороший матч с большой энергией. Он с нетерпением ждет ответного матча в Мюнхене», — цитирует Павловича сайт УЕФА.