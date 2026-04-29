Хавбек «Баварии» Александр Павлович высказался после поражения от «ПСЖ» (4:5) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.  Футболист сделал ассист.

«Конечно, поражение — это не здорово.  Но то, как мы вернулись в игру, показывает, насколько мы сильны.  Мы перегруппируемся перед следующим матчем.  Нам нужно будет быть осторожнее и надежнее в обороне.  У нас была похожая проблема в матче с "Реалом", и мы привыкли с ней справляться.  Все может случиться довольно быстро, но это нормально для полуфинала Лиги чемпионов.

Компани сказал нам, что гордится тем, как мы вернулись в игру.  Он гордился нашим менталитетом и сказал, что мы сыграли хороший матч с большой энергией.  Он с нетерпением ждет ответного матча в Мюнхене», — цитирует Павловича сайт УЕФА.