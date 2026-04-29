Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4), который прошел 28 мая в Париже.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Матч "ПСЖ" и "Баварии" — мечта любого болельщика. Посмотреть такую игру, тем более в полуфинале Лиги чемпионов — истинное удовольствие! Максимально открытый футбол, очень квалифицированные футболисты, интересная и атакующая игра. Это один из топовых матчей, который войдёт в историю.

А насчёт отсутствия тактической мысли и всего остального — это к Компани и Энрике, тренерам виднее. Для болельщиков матч был безумно интересный», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

Ответный матч пройдет в Мюнхене 6 мая.