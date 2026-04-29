Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал ход карьеры российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Захаряна сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу, это пример всем остальным. Любой ценой ехать в Европу — это не выход, в последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде. У Миранчуков тоже не особенно получилось. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить. А взяли тебя за пять миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в 2023 году. За испанский клуб 22‑летний россиянин провел 64 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Полузащитник вместе с клубом стал обладателем Кубка Испании в этом году. Захарян в том турнире в последний раз играл на стадии 1/16 финала.