Голкипер «Сарагосы» Эстебан Андрада дисквалифицирован на 13 матчей после того, как был удален в матче 37-го тура Сегунды против «Уэски», завершившегося со счетом 0:1.

Конфликт разгорелся на 90+8-й минуте игры. Андрада получил вторую желтую карточку за то, что толкнул защитника «Уэски» Хорхе Пулидо. Сразу после удаления вратарь подбежал к сопернику и ударил его кулаком в лицо, что спровоцировало массовую драку, в результате которой красные карточки также получили ещё два игрока.

По итогам матча «Сарагоса» сделала официальное заявление, в котором осудила поведение своего вратаря. В турнирной таблице Сегунды клуб занимает 21-е место, набрав 35 очков.