Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об игре «армейцев» в обороне в последних матчах.

«Тороп — тоже хороший и квалифицированный вратарь, но при Акинфееве оборона играет более надежно. Слава допускает ошибки так же редко, как и Игорь. Сейчас оборона в целом выглядит не очень надёжно, потому что ушёл Дивеев. Обмен был неравноценный: Лусиано сейчас ничего не забивает. Дивеев цементировал оборону и играл достаточно хорошо», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Акинфеев из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона. Тороп последние четыре матча был основным вратарем ЦСКА и пропустил три мяча.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.