Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался об игре команды во второй части сезона РПЛ.

«Мы тоже не ожидали, что у нас будут такие результаты, точнее их отсутствие. Первую часть чемпионата мы провели очень хорошо, зимний сбор тоже был неплохим, здорово готовились к возобновлению сезона. Понимаем, что сейчас проживаем непростой период, но всё зависит от нас. Без каких‑либо сомнений уверен, что сможем эту ситуацию перевернуть с ног на голову.

За счет чего ЦСКА может победить "Зенит"? За счет нашей силы при игре дома, нашей работы. Уверен, что мы проведем хороший матч, ведь будем сражаться и бороться за победу», — приводит слова Рейса «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.