Нападающий турецкого «Кайсериспора» Герман Онугха может вернуться в чемпионат России уже ближайшим летом.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Спорте», воспитанник «Краснодара» попал в список интересов московского «Спартака». Помимо красно-белых, за 29-летним форвардом следят «Пари НН», «Рубин» и «Акрон», при этом, по данным источника, наибольшую заинтересованность проявляют казанский и тольяттинский клубы.

Отмечается, что «Рубин» может расстаться с Мирлиндом Даку, а в «Акроне» ожидается возможный уход Артёма Дзюбы, что и усиливает потребность команд в новом нападающем.

Онугха уже знаком с российским чемпионатом — ранее он выступал за «Крылья Советов» и «Рубин». В текущем сезоне в составе «Кайсериспора» он забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.