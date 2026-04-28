Наставник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал непростую победу своей команды над «Брентфордом» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Специалист отметил, что встреча получилась достаточно открытой. По его словам, его команда уверенно начала игру, однако соперник проявил характер и боролся до финального свистка.

Кэррик подчеркнул, что на данном этапе сезона ключевое значение имеет не качество игры, а набранные очки.

«Сейчас важнее результат, чем содержание игры. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали. Впереди нас ждёт ещё один серьёзный матч, к которому мы уже готовимся», — сказал Каррик ВВС.

Манкунианцы занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ.